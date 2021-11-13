Выживший в метро Москвы пассажир выпал с 12-го этажа

Пассажир московского метро, который прыгнул под поезд и скрылся, выпал с 12-го этажа. В результате он погиб, передает Telegram-канал «112».

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По информации канала, сразу после происшествия мужчина покинул метро и прошел почти километр. На улице Свободы он поднялся на 12-й этаж многоэтажки, после чего выпал из окна. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время личность мужчины устанавливается.

Ранее «112» раскрыл личность мужчины, который погиб в столичном метро при попытке спасти прыгнувшего под поезд человека.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 ноября, на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки и привел к остановке движения поездов. Как сообщалось, благодаря внимательности машиниста поезда прыгнувший на рельсы остался жив.