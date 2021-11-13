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В Подмосковье арестовали полицейского, ранившего в голову свою дочь

Елена Прошина
43 минуты назад

Суд взял под стражу 47-летнего полицейского, выстрелившего в голову своей дочери в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

В Подмосковье арестовали полицейского, ранившего в голову свою дочь
Фото: ТАССТАСС

«С учетом позиции прокуратуры, суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде», - сообщает надзорное ведомство.

Известно, что вечером 11 ноября, во время поездки на такси из кафе изрядно пьяный 47-летний сотрудник ГИБДД поссорился со своей 20-летней дочерью. Во время конфликта он достал травматический пистолет и выстрелил девушке в голову. Таксист остановил машину и вызвал представителей экстренных служб на место происшествия – в район деревни Деулино на Новоугличском шоссе.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

В данный момент стрелка обвиняют в покушении на убийство по части первой статьи 105 УК. Сообщается, что в по факту произошедшего назначен ряд экспертиз, включая психолого-психиатрическую.

Происшествия,ГИБДД,Генпрокуратура РФ,
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