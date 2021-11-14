Рейды правоохранительных органов против мигрантов в Новых Ватутинках станут ежедневными, пишет Telegram-канал Baza.
В воскресенье, 14 ноября, туда направлен специальный полк МВД, состоящий из 10 автозаков и 50 полицейских. По информации Telegram-канала, правоохранители поставили задачу убрать всех нелегальных мигрантов из этого района после резонансной драки, когда четверо уроженцев Азербайджана избили отца, рядом с которым находился ребенок.
Спецполк разделил район на несколько секторов, которые будут ежедневно проверяться. К сегодняшнему дню уже проверили порядка тысячи мигрантов. Всех их развезли по отделам и взяли отпечатки пальцев. Среди мигрантов, которых проверила полиция, в основном работники ближайших строек, а также продуктового рынка Фуд-Сити.
4 ноября на территории микрорайона Новые Ватутинки в Новой Москве произошла драка — компания из четверых молодых людей избила мужчину, который был с ребенком. Были задержаны четверо подозреваемых в избиении мужчины, Александра Жиловникова. В московской полиции сообщили, что все четверо — уроженцы закавказской республики. Трое из них получили российские паспорта в 2012 году. Они приехали в Москву из Оренбургской области. По данным СМИ, молодые люди — уроженцы Азербайджана.