Рейды правоохранительных органов против мигрантов в Новых Ватутинках станут ежедневными, пишет Telegram-канал Baza.

В воскресенье, 14 ноября, туда направлен специальный полк МВД, состоящий из 10 автозаков и 50 полицейских. По информации Telegram-канала, правоохранители поставили задачу убрать всех нелегальных мигрантов из этого района после резонансной драки, когда четверо уроженцев Азербайджана избили отца, рядом с которым находился ребенок.

Спецполк разделил район на несколько секторов, которые будут ежедневно проверяться. К сегодняшнему дню уже проверили порядка тысячи мигрантов. Всех их развезли по отделам и взяли отпечатки пальцев. Среди мигрантов, которых проверила полиция, в основном работники ближайших строек, а также продуктового рынка Фуд-Сити.