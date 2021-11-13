Россияне вступились за задержанную пенсионерку с цветами

Поведение полицейских возмутило проходящих мимо россиян. На кадрах, выложенных в сеть, видно, что люди вступились за пенсионерку и начали ругаться на правоохранителей, которые, по их мнению, задержали ни в чем не виновного человека. Пожилая женщина, в свою очередь, доказывала полицейским, что ее задержали необоснованно. Мужчины в форме в это время пытались отобрать у москвички сумку с цветами.