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Полицейские задержали торговавшую цветами пенсионерку и возмутили россиян

Мослента
30 минут назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали пожилую женщину в переходе за несанкционированную торговлю цветами. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Россияне вступились за задержанную пенсионерку с цветами
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»Telegram-канал «Новости Москвы»

Поведение полицейских возмутило проходящих мимо россиян. На кадрах, выложенных в сеть, видно, что люди вступились за пенсионерку и начали ругаться на правоохранителей, которые, по их мнению, задержали ни в чем не виновного человека. Пожилая женщина, в свою очередь, доказывала полицейским, что ее задержали необоснованно. Мужчины в форме в это время пытались отобрать у москвички сумку с цветами.

«Самого главного преступника обезвредили. Теперь можно спать спокойно», «Двоякая ситуация на самом деле», «Как противно смотреть. Это так низко», «Бабушку жалко, конечно, но суть же не в этом. Если разрешишь одной бабушке, то завтра уже их будет куча сидеть», — прокомментировали юзеры.

Ранее полицейские в московском метро протащили мужчину по полу и возмутили пользователей сети. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как двое правоохранителей тащат мужчину за рюкзак, при этом во время движения его лицо касается пола. В какой-то момент они останавливаются, переворачивают гражданина на бок и начинают тормошить его.
Происшествия,Общество,МВД,
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