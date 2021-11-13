Слетавший в космос бизнесмен погиб в авиакатастрофе

«Такая трагическая потеря. Доброжелательный и полный жизни, Глен заставил нас смеяться.<...> Он был провидцем и новатором —настоящим лидером. У нас с Лорен разбито сердце, и мы будем помнить то драгоценное время, которое нам удалось провести вместе. Наши глубочайшие соболезнования его партнёру Ли и всем его близким. Мир потерял тебя слишком рано, Глен», — написал миллиардер в своём Instagram.