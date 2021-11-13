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Слетавший в космос бизнесмен погиб в авиакатастрофе

Секрет Фирмыиещё 4
24 минуты назад

49-летний американский бизнесмен Глен де Вриз разбился в авиакатастрофе в округе Сассекс (штат Нью-Джерси), сообщил телеканал CBS. В октябре 2021-го он летал в космос на корабле New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin. Отмечается, что бизнесмен был пилотом-любителем. В авиакатастрофе погиб и второй пассажир самолёта — 54-летний Томас Фишер.

Слетавший в космос бизнесмен погиб в авиакатастрофе
Фото: InstagramInstagram

Глен де Вриз был вице-президентом компании Dassault Systèmes. Её представитель выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, неутомимая энергия, сочувствие и новаторский дух оставили свой отпечаток на всех, кто знал Глена.

Сейчас американское Федеральное управление гражданской авиации расследует происшествие.

В свою очередь, компания Blue Origin прокомментировала трагедию в Twitter.

«Мы были опустошены, узнав о внезапной кончине Глена де Вриза. Он принёс столько жизни и энергии всей команде. Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу ещё долго будут вызывать уважение и восхищение», — говорится в сообщении.

Безос назвал смерть де Вриза большой потерей.

«Такая трагическая потеря. Доброжелательный и полный жизни, Глен заставил нас смеяться.<...> Он был провидцем и новатором —настоящим лидером. У нас с Лорен разбито сердце, и мы будем помнить то драгоценное время, которое нам удалось провести вместе. Наши глубочайшие соболезнования его партнёру Ли и всем его близким. Мир потерял тебя слишком рано, Глен», — написал миллиардер в своём Instagram.

13 октября прошёл второй пилотируемый полёт корпорации Джеффа Безоса с туристами на борту, он продлился около 11 минут. Вместе с Гленом де Вризом на борт поднялись 90-летний канадский актёр Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном телесериале «Звёздный путь», вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс и экс-инженер НАСА Крис Бошуизен.

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