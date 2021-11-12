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Сбившего полицейского Усмана Нурмагомедова отправили в Дагестан

Елена Прошина
33 минуты назад

Бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова отправляют из Москвы в Дагестан, сообщил Телеграм-канал Shot. Они подозреваются в наезде на полицейского.

На опубликованном видео Нурмагомедов и Идрисов идут по коридору в сопровождении сотрудников полиции на посадку на рейс в Дагестан.

Их задержали накануне в аэропорту Шереметьево. Ночь они провели в изоляторе в Москве. К обеду их увезли обратно в Шереметьево ожидать рейс в Махачкалу. В Дагестане их ждут в полиции.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» после того, как 11 ноября около 11:30 на КПП «Аэропорт» в Каспийске полицейские попытались остановить Toyota Camry с тонировкой и без номерных знаков.

Водитель по требованию сотрудников полиции не остановился, наехал на оградительный барьер поста и сбил полицейского, который получил травмы.

После этого Усмана Нурмагомедова и его приятеля Камала Идрисова задержали в аэропорту Шереметьево, куда они улетели после инцидента.

По данным Телеграм-канала «112», 39-летний полицейский госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

23-летний Усман Нурмагомедов - боец смешанных единоборств, входит в топ-3 рейтинга легкого веса Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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