Российский блогер устроил драку из-за чаевых

Российский блогер-миллионник Михаил Литвин устроил драку и оказался в отделении полиции. Он поспорил с подписчиками, которых у него почти 14 млн, о том, что устроится официантом и заработает 40 000 рублей за 10 дней. Однако в первый же день на рабочем месте он поспорил с менеджером о размере чаевых и ударил его. О случившемся он рассказал через соцсети.

Фото: Instagram Instagram

«Мне кажется, я не приспособлен к этой жизни», — начал свои сториз Михаил Литвин.

Конфликт он назвал «цирком» и, пока ехал с полицейскими в отдел для выяснений всех обстоятельств, выложил в Сеть видео конфликта, которое снял сам.

Литвин рассказал, что устроился на работу официантом с условием, что ему будут выплачивать 100% чаевых. Тем более, как он сам отметил, его «сильная сторона — общаться с людьми». Блогер уточнил, что изначально менеджер заведения по имени Антон согласился на это условие, однако потом начал ссылаться некую на «условную договорённость».

«Либо ты работаешь в общак со всеми, либо ты увольняешься. У тебя два пути», — сказал менеджер на видео, предлагая блогеру только 50% от заработанных им чаевых.

Затем он заменил слово «увольняешься» на нецензурное. Литвин возмутился и ударил менеджера, который сразу же призвал вызвать полицию. Дальнейшая судьба блогера пока не известна.