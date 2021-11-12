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Прибывшего на ЧМ-2018 нигерийца похитили в Москве

Елена Прошина
37 минут назад

35-летнего футбольного фаната из Нигерии Носаги Имархягбе похитили соотечественники и потребовали выкуп. Как сообщает Telegram-канал SHOT, прежде чем обратиться в полицию, родственники перевели злоумышленникам около 5 тысяч долларов.

Прибывшего на ЧМ-2018 нигерийца похитили в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Имархягбе прибыл в Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, в ходе которого встретил девушку и решил остаться ради нее. Позднее пара поженилась.

О похищении мужчины заявил его земляк — он рассказал, что Носаги пропал в этом месяце. А несколько дней назад с семьёй болельщика связались неизвестные и стали требовать выкуп. Его родные перевели деньги, но мужчину так и не отпустили.

В результате родственники мужчины сделали запись экрана, когда похитители звонили им по видеосвязи, а полицейские по геолокации звонивших выяснили, где его держат. Опросив жильцов дома на улице Снайперской, правоохранители узнали, что одну из квартир снимают чернокожие, однако дверь им никто не открыл.

Полиция обратилась к хозяину квартиры, который открыл дверь — внутри находились двое похитителей и связанный Носаги. В результате всех троих доставили в полицию для разбирательств.

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