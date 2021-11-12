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Умер академик РАН кардиолог Чазов

Елена Прошина
38 минут назад

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Умер академик РАН кардиолог Чазов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве принесли глубокие соболезнования в связи со смертью ученого. В сообщении отмечается, что Чазов был выдающимся кардиологом, труд которого спас миллионы жизней.

«Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе», — отметили в Минздраве.

Причина смерти Чазова не уточняется. Соболезнования родным и коллегам академика выразили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства.

Напомним, что Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. Был лечащим врачом нескольких руководителей СССР, министром здравоохранения СССР в 1987-1990 годах, инициатором создания и сопредседателем международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.

Происшествия,Михаил Мурашко,Евгений Чазов,Минздрав РФ,РАН,
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