Умер академик РАН кардиолог Чазов

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

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В ведомстве принесли глубокие соболезнования в связи со смертью ученого. В сообщении отмечается, что Чазов был выдающимся кардиологом, труд которого спас миллионы жизней.

«Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе», — отметили в Минздраве.

Причина смерти Чазова не уточняется. Соболезнования родным и коллегам академика выразили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства.