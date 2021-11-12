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Дочь сотрудника ГИБДД выложила видео с отцом перед тем, как он выстрелил в нее

Газета.Ru
17 минут назад

Девушка, раненная в висок своим отцом — сотрудником ГИБДД, перед инцидентом выложила совместное видео, на котором они позировали в обнимку на мероприятии в ресторане. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

На видео наложен фильтр с сердечками и написано: «вечеринка - дай Бог каждому».

На странице в социальных сетях девушка называет себя моделью. На нее подписаны почти 8 тысяч человек.

Что стало причиной конфликта между отцом и дочерью, в результате которого он выстрелил ей в висок, не уточняется. Ранее сообщалось, что во время инцидента оба были в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося правоохранитель сбежал, оставив девушку на попечение водителя такси. Он и вызвал полицию.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Однако ее состояние оценивается как тяжелое.

Полицейский выстрелил в голову дочери в Подмосковье

В отношении мужчины была назначена служебная проверка, после чего он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Происшествия,Видео,ГИБДД,МВД,
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