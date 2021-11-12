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Врачи рассказали о состоянии звезды «Зимней вишни» после ДТП

Мария Иванова
12 минут назад

Актриса Елена Сафонова («Зимняя вишня», «Такси-блюз»), попавшая в аварию в Москве, остается в среднетяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников НИИ имени Склифосовского.

Стало известно о состоянии звезды «Зимней вишни» после ДТП
Фото: ТАССТАСС

65-летняя актриса попала в ДТП 10 ноября. Сафонову госпитализировали в больницу с многочисленными переломами.

В Hyundai Solaris артистки врезался BMW, вылетевший на встречную полосу при попытке перестроиться. Водитель BMW также пострадала.

«Московский комсомолец» писал, что виновницей ДТП стала 21-летняя уроженка Красноярска, победительница одного из местных конкурсов красоты.

По данным «МК», девушка, двигаясь по второй полосе и уворачиваясь от отъезжавшего от остановки автобуса, резко нажала педаль газа, но обратно руль вывернуть не смогла. Газета писала, что у Сафоновой диагностировали повреждение носа, перелом надколенника и подозрение на перелом ребер. У девушки на BMW перелом руки и травма носа.

«Состояние средней тяжести, температура 36,6», - так 12 ноября в институте Склифосовского отчитались о состоянии актрисы.

Происшествия,Елена Сафонова,Московский комсомолец,
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