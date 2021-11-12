Названа причина смерти Виктора Коклюшкина

Причиной смерти писателя-сатирика Виктора Коклюшкина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Фото: www.russianlook.com www.russianlook.com

Напомним, что знаменитый эстрадный драматург скончался 12 ноября на 76-ом году жизни.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Перед началом писательской карьеры он сменил ряд профессий, а некоторое время работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Свою литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году. Публиковал рассказы в «Клубе 12 стульев», «Литературной газете» и многих других издания. В 1980 году начал писать тексты для эстрады, а в 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа, после чего стал сам читать свои монологи, выступая как автор-исполнитель.