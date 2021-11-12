Названа причина смерти Виктора Коклюшкина

Причиной смерти писателя-сатирика Виктора Коклюшкина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Напомним, что знаменитый эстрадный драматург скончался 12 ноября на 76-ом году жизни.
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Перед началом писательской карьеры он сменил ряд профессий, а некоторое время работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.
Свою литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году. Публиковал рассказы в «Клубе 12 стульев», «Литературной газете» и многих других издания. В 1980 году начал писать тексты для эстрады, а в 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа, после чего стал сам читать свои монологи, выступая как автор-исполнитель.
Материалы драматурга исполняли многие артисты, в том числе Евгений Петросян, Валерий Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие. Писал сценарии для мультфильмов и киножурнала «Фитиль». Изданная библиография Коклюшкина насчитывает 13 книг.