Погиб свидетель по уголовному делу брата Елены Батуриной

По данным издания, тело свидетеля было обнаружено после пожара в одной из комнат в двухэтажном доме в подмосковной Немчиновке. Следственный комитет России ( СКР ) начал проверку и назначил экспертизу, которая должна определить причину гибели ключевого свидетеля по уголовному делу.

В отношении Виктора Батурина было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). 1 июля он был задержан. В основу дела легли события 2011 года: тогда бизнесмен обратился в суд с иском о возврате ему 25 процентов акций компании «Интеко», предоставив договор с подписью сестры Батуриной. Из документа следовало, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию. Батурина утверждала, что подпись не ее. Шурин Лужкова отверг все обвинения и отказался признать вину по уголовному делу.