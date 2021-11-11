Сбил полицейского: в Шереметьево задержали брата Хабиба Нурмагомедова

Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов с другом задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В аэропорту Шереметьево по прилете из Каспийска задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о двоюродном брате Хабиба Нурмагомедова.

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В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС подтвердили, что задержаны в аэропорту Шереметьево двое граждан 1998 года рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы.

"Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" г. Каспийска", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в настоящее время задержанные доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в ИВС.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выступает в организации Bellator. На его счету 14 побед и ни одного поражения.

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат знаменитого бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, выложил пост в Instagram. Он опроверг сообщение о том, что был задержан полицией.

«Кто где, мы в зале», — написал Усман.

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов призвал успокоиться всех, кто переживает за его судьбу. Напомним, ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов задержан полицией в Москве.

По имеющейся информации, ему могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

«Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально всё», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Юрист Игорь Бушманов рассказал, что может грозить бойцу Bellator Усману Нурмагомедову за наезд на сотрудника полиции. Ранее сообщалось, что брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве. По имеющейся информации, ему могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.

«Есть два варианта, в зависимости от последствий и от обстоятельств наезда. Всё это в рамках либо 317, либо 318 статей Уголовного кодекса. Надо смотреть на умысел, если была реальная опасность для жизни – более тяжкая статья. Если не было особой опасности или всё было случайно – другая. Наверняка там были камеры, и они помогут правильно квалифицировать данный эпизод. Также всё будет зависеть от показаний сотрудника», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Статья УК РФ 317 — Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Статья УК РФ 318 — Применение насилия в отношении представителя власти.

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщает подробности задержания российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова.

Как стало известно, машина, в которой находился спортсмен, сбила полицейского, командированного из Нижнего Новгорода. По одной из версий, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова и его друг опаздывали на рейс и по этой причине проигнорировали требование сотрудника полиции остановить автомобиль.

Появилась информация о состоянии сотрудника полиции, которого возле аэропорта в Каспийске, по предварительным данным, сбил друг двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, пишет РЕН ТВ.

Собеседник заявил, что пострадавший — полицейский 1982 года рождения. У него ушибы головы, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

По информации телеграм-канала Mash, полицейский, сбитый на машине известным бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым, сейчас находится в больнице. Как сообщается, сотрудник правоохранительных органов получил ушибы средней степени тяжести.

Знаменитый боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на задержание Усмана Нурмагомедова после наезда на полицейского. Спортсмен отметил, что Усман является воспитанным молодым человеком.