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Задержанный по подозрению в убийстве девочки под Орлом признался в еще одном преступлении

Газета.Ru
12 минут назад

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Задержанный по подозрению в убийстве девочки под Орлом признался в еще одном преступлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе дальнейшего расследования следователи центрального аппарата получили информацию о причастности Шавката Шаяхмедова к другому особо тяжкому преступлению. В июле 2005 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области пропал 11-летний ребенок. Первоначальными следственными действиями и оперативными мероприятиями его местонахождение установить не удалось», — рассказала Петренко.

Она подчеркнула, что при проверке этой информации следователи провели комплекс оперативных мероприятий, во время которых Шаяхмедов дал подробные показания о совершенном им преступлении и указал место нахождения тела погибшего ребенка. Подозреваемый также полностью признал вину в преступлении 16-летней давности.

Ранее следователи в Орловской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве 11-летнего ребенка в 2005 году.

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