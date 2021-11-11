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Серебренников расплатился по делу "Седьмой студии"

Газета.Ruиещё 7
21 минуту назад

Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества режиссера Кирилла Серебренникова, который в прошлом году получил условный срок по делу "Седьмой студии".

Серебренников расплатился по делу "Седьмой студии"
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, арест имущества сняли после того, как Серебренников погасил ущерб по делу в размере почти 129 млн рублей и заплатил наложенный на него штраф в размере 800 тысяч рублей.

26 июня 2020 года Кирилл Серебренников был приговорен к трем годам условно по делу о хищении средств из государственного бюджета на театральный проект "Платформа". Суд также обязал Серебренникова и двух его коллег — Юрия Итина и Алексея Малобродского – выплатить Министерству культуры почти 129 млн руб. В такую сумму был оценен ущерб, причиненный ведомству.

Сам Серебренников заявил, что у него нет денег на выплату этого штрафа. По словам режиссера, "люди со всего мира" начали сбор средств для того, чтобы "выкупить" его.

Происшествия,Юрий Итин,Алексей Малобродский,Кирилл Серебренников,Минкультуры,
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