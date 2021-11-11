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Пьяный россиянин жестоко убил полуторогодовалого сына знакомой из-за плача

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

В Славском районе Калининградской области на чердаке дома нашли тело полуторагодовалого мальчика, по подозрению в убийстве был задержан 50-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Пьяный россиянин жестоко убил ребенка из-за плача
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что 10 ноября к проживающему в поселке Тимирязево задержанному приехала знакомая с сыном. Взрослые распивали алкогольные напитки, и через некоторое время женщина уснула. Оставшись без внимания матери, ребенок начал плакать и капризничать.

«Плач раздражал мужчину. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде дома, а также нанес ему в область головы несколько ударов молотком. Тело ребенка подозреваемый спрятал в чердачном помещении. Проснувшись и не обнаружив сына, женщина начала его искать, подозреваемый также делал вид, что принимает активное участие в поисках», — сообщили в ведомстве.

Не найдя сына, мать обратилась за помощью к полицейским, которые оперативно нашли тело убитого и задержали подозреваемого.

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Как пишет издание «Клопс», у матери убитого ребенка старший сын, он живет со своим отцом. Кто отец погибшего малыша, неизвестно. Источники рассказали, что в последнее время женщина выпивала и скиталась по знакомым. К своему приятелю в Тимирязево женщина также «приехала отдохнуть и выпить». По словам женщины, она не слышала, как мужчина избивал ее ребенка.

Ранее стало известно, что жительница Урала зарезала восьмилетнюю дочь. Мать пыталась отвести от себя подозрения и сообщила прибывшим на место полицейским, что неизвестный мужчина с бородой ворвался в их дом и убил ребенка.

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