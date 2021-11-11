В Москве произошла массовая драка со стрельбой

Массовая драка со стрельбой произошла на футбольном поле в московском районе Солнцево. Как сообщает РЕН ТВ, вечером 10 ноября на площадке находилась компания спортсменов, которых спровоцировали на драку прохожие.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметил источник, компания друзей находилась на поле и отрабатывала друг на друге «приемы из борьбы». Проходившие мимо двое мужчин бросили в их адрес несколько ругательств, после чего спортсмены пошли с ними разбираться. В ходе конфликта один из прохожих достал пистолет и выстрелил в воздух.

Очевидцы вызвали на место инцидента сотрудников правоохранительных органов. Полицейские задержали шесть участников драки и доставили их в отдел. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.