В Москве произошла массовая драка со стрельбой

Массовая драка со стрельбой произошла на футбольном поле в московском районе Солнцево. Как сообщает РЕН ТВ, вечером 10 ноября на площадке находилась компания спортсменов, которых спровоцировали на драку прохожие.
Как отметил источник, компания друзей находилась на поле и отрабатывала друг на друге «приемы из борьбы». Проходившие мимо двое мужчин бросили в их адрес несколько ругательств, после чего спортсмены пошли с ними разбираться. В ходе конфликта один из прохожих достал пистолет и выстрелил в воздух.
Очевидцы вызвали на место инцидента сотрудников правоохранительных органов. Полицейские задержали шесть участников драки и доставили их в отдел. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, что 8 ноября массовая драка произошла на улице Саянской на востоке Москвы. Причиной конфликта стало слишком шумное поведение — одна компания молодых людей потребовала у другой вести себя тише. В результате завязалась словесная перепалка, после которой в ход пошли кулаки, а потом и все, что попадалось мужчинам под руку. Были задержаны 10 человек, одного из участников конфликта доставили с колото-резаным ранением в больницу.