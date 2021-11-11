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Вертолет Ми-8 экстренно сел в Красноярском крае

Елена Прошина
1 час назад

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в нескольких километрах от поселка Светлогорск в Туруханском районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, пострадавших в инциденте нет.

Вертолет Ми-8 экстренно сел в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В экипаже три человека, они живы», — рассказали в ведомстве.

Сообщение об инциденте поступило в 13:15 (09:15 мск). По предварительной информации, вертолет выполнял заказной рейс по маршруту Валек — Игарка и приземлился, не долетев до посадочной площадки Светлогорск 800 метров. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Норильскавиа». Как отметили в пресс-службе «Норникеля», в момент полета на борту отсутствовали груз и пассажиры. Сейчас все члены экипажа размещены в гостинице Светлогорска, никто не пострадал. Воздушное судно получило повреждения.

Напомним, что 19 октября другой вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре в нескольких километрах от села Караул. Пилотам удалось совершить удачное приземление — пострадавших среди пассажиров и члена экипажа не было.

3 ноября самолет Ан-12 упал в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все находившиеся на борту девять человек — граждане России, Белоруссии и Украины. По предварительной информации, причиной крушения стал ледяной дождь.

Происшествия,Норникель,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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