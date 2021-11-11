16 машин попали в массовое ДТП возле МКАД

16 автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе возле МКАД в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы, причиной стала гололедица после выпавшего снега.

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По информации РЕН ТВ, кроме легковых автомобилей в аварию также попали два самосвала и бензовоз. Движение на Дмитровском шоссе было перекрыто на несколько минут, однако его восстановили после работы дорожных служб.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.

Как отмечал ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости, минувшей ночью в столице прошел ледяной дождь, из-за чего местами на дорогах образовался гололед.