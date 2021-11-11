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16 машин попали в массовое ДТП возле МКАД

Елена Прошина
26 минут назад

16 автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе возле МКАД в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы, причиной стала гололедица после выпавшего снега.

16 машин попали в массовое ДТП возле МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации РЕН ТВ, кроме легковых автомобилей в аварию также попали два самосвала и бензовоз. Движение на Дмитровском шоссе было перекрыто на несколько минут, однако его восстановили после работы дорожных служб.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.

Как отмечал ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости, минувшей ночью в столице прошел ледяной дождь, из-за чего местами на дорогах образовался гололед.

Напомним, что 10 ноября в ДТП в центре Москвы попала актриса Елена Сафонова. Женщину госпитализировали в больницу с переломами ребер и надколенника. Виновницей аварии оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская, которая находилась за рулем BMW и выехала на встречную полосу, где врезалась в машину артистки.

Происшествия,Евгений Тишковец,Елена Сафонова,РИА Новости,
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