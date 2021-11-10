Неизвестный на машине снес забор у взлетной полосы Внуково

Автомобилист заехал на территорию аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы. Личность водителя пока неизвестна, сообщает Telegram-канал «112».
Мужчина пробил металлическое ограждение с проволокой и проехал по летному полю. До взлетной полосы ему оставалось 300 метров.
На данный момент автомобилист задержан. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего: был ли мужчина пьян или не справился с управлением.
В середине октября в аэропорту Внуково неизвестный пытался ослепить лазером пилотов личного самолета предпринимателя Романа Абрамовича. Экипаж успешно посадил Boeing.