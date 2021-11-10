«Покойный товарищ спас»: Клинцевич вспомнил теракт на кладбище

Незадолго до того я сломал ногу и лежал дома в гипсе. От нас туда пошёл мой помощник Володя. Внезапно они с другом увидели надгробие — там была фамилия и имя их старого товарища, погибшего в Афганистане. Никто не знал, где его могила. Они были поражены этим и отошли от общей группы: в этот момент раздался взрыв. Так покойный товарищ спас жизнь, — сказал Клинцевич.