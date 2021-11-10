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«Покойный товарищ спас»: ветеран Афганистана рассказал о выживших в теракте

News.ruиещё 1
1 час назад

Двоим выжившим во время теракта на Котляковском кладбище в Москве 25 лет назад удалось спастись случайно. Они отошли от группы людей, увидев знакомое имя на надгробье, рассказал изданию Lenta.ru лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Покойный товарищ спас»: Клинцевич вспомнил теракт на кладбище
Фото: ТАССТАСС

10 ноября 1996 года бомба взорвалась на могиле главы Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея, который был убит за два года до этого. При взрыве на кладбище находились множество людей, пришедших на поминки.

Незадолго до того я сломал ногу и лежал дома в гипсе. От нас туда пошёл мой помощник Володя. Внезапно они с другом увидели надгробие — там была фамилия и имя их старого товарища, погибшего в Афганистане. Никто не знал, где его могила. Они были поражены этим и отошли от общей группы: в этот момент раздался взрыв. Так покойный товарищ спас жизнь, — сказал Клинцевич.

В результате теракта погибла вдова Лиходея, 13 его друзей и родственников. Исполнителей Михаила Смурова и Андрея Анохина приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы.

«Тротил заложили в могилу». Как 25 лет назад ветераны-«афганцы» взорвали друг друга на Котляковским кладбище

Ранее Министерство образования и науки России разработало инструкцию по поведению в случае вооружённого нападения. При первых же признаках опасности в учебном заведении надо спрятаться. При этом нужно запереть двери и забаррикадироваться в кабинете.

Происшествия,Андрей Анохин,Франц Клинцевич,Минобрнауки,Lenta.ru,
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