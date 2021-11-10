Известный врач-антипрививочник умер от COVID

Врач-гомеопат Юрий Попов, который выступал против вакцинации, скончался от коронавирусной инфекции. Мужчина управлял собственной клиникой в Челябинске, сообщает LIFE со ссылкой на коллег медика.

Фото: СООБЩЕСТВО GOMEOPAT74, "ВКОНТАКТЕ" СООБЩЕСТВО GOMEOPAT74, "ВКОНТАКТЕ"

Сотрудница клиники Наталья Щеколдина, уточнила, что его не стало 26 октября и за это время очень много людей обратились со словами сочувствия близким, искренне переживая эту потерю.

"Сейчас многие спрашивают, как же так получилось, почему он не смог спасти себя? Юрий Попов был истинным гомеопатом и исследователем, и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее", — написала Щеколдина на странице клиники во "ВКонтакте".

Юрию Попову было 59 лет. Он лечил пациентов от ковида и других заболеваний гомеопатическими препаратами. Главврач Гомеопатической клиники был противником прививок от коронавируса и выступал против обязательного масочного режима. Кроме того, Попов отрицал научный подход к медицине.