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Массовое мошенничество с участием Моргенштерна в TikTok попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Редакция Star News раскрыла массовое мошенничество в сети TikTok с участием рэпера Моргенштерна. От имени российского рэп-исполнителя в социальной сети запущена реклама конкурса с призовым фондом в 1 миллион рублей. Акция прошла через проверку платформы. Сотрудники Star News поучаствовали в розыгрыше и записали соответствующее видео, ролик опубликован в Telegram-канале медиа.

«Мы прошли конкурс 5 раз, и каждый раз “угадывали” приз в третьей коробке. Всегда один и тот же выигрыш в 3060 долларов. Потом с нами якобы связывался оператор и просил данные для вывода приза. И каждый раз, выявлялась ошибка 409, решить которую можно было заплатив комиссию за конвертацию в 346 рублей. Мы оплатили сумму ради эксперимента, но конечно же после этого нам никто не перечислил наш “приз”. И так 3 раза», – говорится в сообщении Star News.

Как полагает издание, сумма комиссии небольшая, но нужно учитывать количество тех, кто с легкостью готов перечислять свои денежные средства ради получения крупной суммы.

«А теперь представьте сколько детей в тик-токе увлечённо идут участвовать в конкурсе своего кумира, увидев официальную рекламу в TikTok?», – задались вопросом в редакции.

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