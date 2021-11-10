«Мы прошли конкурс 5 раз, и каждый раз “угадывали” приз в третьей коробке. Всегда один и тот же выигрыш в 3060 долларов. Потом с нами якобы связывался оператор и просил данные для вывода приза. И каждый раз, выявлялась ошибка 409, решить которую можно было заплатив комиссию за конвертацию в 346 рублей. Мы оплатили сумму ради эксперимента, но конечно же после этого нам никто не перечислил наш “приз”. И так 3 раза», – говорится в сообщении Star News.