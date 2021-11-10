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Потомка российского графа жестоко убили в Благовещенске

Мария Иванова
27 минут назад

Подполковник в отставке, потомок русского дипломата, графа Николая Игнатьева Сергей Игнатьев скончался в больнице Благовещенска после избиения. Об этом сообщил краеведческий Instagram-аккаунт @amurotgoloski.

Потомка российского графа жестоко убили в Благовещенске
Фото: Телеграм-канал 112Телеграм-канал 112

Сергею Игнатьеву было 57 лет.

«Пришла трагическая новость о гибели нашего близкого друга, единомышленника, офицера и неокраеведа – Сергея Николаевича Игнатьева. <…> Его жизнь оборвалась в больнице, куда он попал после жестокого избиения. Мы верим и надеемся, что преступник понесёт справедливое наказание», - отмечается в сообщении.

По данным «Пятого канала», Игнатьев был госпитализирован еще в октябре с травмами после драки на улице. После этого следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Из-за смерти пострадавшего дело могут переквалифицировать.

@amurotgoloski назвал Сергея Игнатьева «коренным дальневосточником», который окончил Высшее военное командное училище на Украине и связал свою жизнь с вооруженными силами СССР и России. По данным автора аккаунта, он участвовал во многих операциях на территории Чечни и Северного Кавказа, был контужен, удостоен многих боевых наград.

Имя его предка Николая Игнатьева носит село и аэропорт Благовещенска. Граф Игнатьев в разные годы был посланником России в Пекине и Константинополе, министром государственных имуществ и внутренних дел.

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