Дорога из могильных плит под Владимиром попала на видео

Семья предпринимателей выложила дорогу из могильных плит в селе под Владимиром. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как на некоторых частях ровно вымощенной дорожки выгравированы надписи, характерные для могильных плит. Годы жизни, отчества и даже фотографии.

Сообщается, которая сделала дорожку занимается памятниками. Компания оформлена на Наталью Маркову, а производством заведует ее муж.

По словам Натальи, ничего страшного в дороге нет, поскольку в качестве плитки использовались остатки материала, а все надписи якобы возникли из-за проб лазерных станков.