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Под Мурманском нашли тела двух членов экипажа затонувшего в октябре судна

ТАСС
23 минуты назад

Тела двух последних членов экипажа катера "Фаворит" нашли во вторник в трюме судна, потерпевшего крушение в начале октября в Белом море. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах региона.

"Во вторник нашли два тела членов экипажа судна "Фаворит". Их нашли в трюме катера, который потерпел крушение. Тела доставили на берег, сейчас их транспортируют в Мурманск", - сообщил источник.

В начале октября в акватории Кандалакшского залива Белого моря в районе села Кашкаранцы Терского района Мурманской области в условиях штормовой погоды произошло затопление маломерного судна "Фаворит", которое вышло из порта Геленджика и следовало в Мурманск по рекам Дон и Волга. С судна поступил сигнал бедствия, было сообщено о затоплении машинного отделения. В результате происшествия пять человек, находившихся на борту, оказались в холодной воде при сильном волнении и порывах ветра.

Спасатели нашли тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна

Через несколько часов после ЧП были найдены и доставлены на берег мужчина и женщина, которая умерла по пути в больницу, по предварительным данным, от переохлаждения. Затем было найдено еще одно тело. Судьба двух человек до настоящего времени оставалась неизвестной.

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