В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

У экс-солиста «На-На» украли ноутбук

Елена Прошина
18 минут назад

Экс-солист группы «На-На» Олег Коршунов заявил в полицию о пропаже ноутбука. Как сообщает «МК», 34-летний музыкант обнаружил кражу в своей квартире на Малой Бронной улице еще 23 октября.

У экс-солиста «На-На» украли ноутбук
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас полицейские выясняют, кто мог похитить компьютер певца.

Напомним, что 26 октября Мария Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, написала в полицию заявление о краже 500 тыс. рублей. В качестве подозреваемой она указала на давнюю приятельницу своей матери — Татьяну Парамонову, которая дружит с вдовой Шукшина свыше 20 лет.

«Я установила камеры в квартире мамы, когда исчезли 2400 евро после посещения Татьяны. Мама не умеет пользоваться смартфоном и приложением: перевести средства она не смогла бы», — рассказала Мария.

Сама Парамонова не стала давать комментарии по данному вопросу и заявила, что уже все объяснила следователю.

Происшествия,Олег Коршунов,Татьяна Парамонова,Мария Шукшина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители