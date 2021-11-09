У экс-солиста «На-На» украли ноутбук

Экс-солист группы «На-На» Олег Коршунов заявил в полицию о пропаже ноутбука. Как сообщает «МК», 34-летний музыкант обнаружил кражу в своей квартире на Малой Бронной улице еще 23 октября.

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Сейчас полицейские выясняют, кто мог похитить компьютер певца.

Напомним, что 26 октября Мария Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, написала в полицию заявление о краже 500 тыс. рублей. В качестве подозреваемой она указала на давнюю приятельницу своей матери — Татьяну Парамонову, которая дружит с вдовой Шукшина свыше 20 лет.

«Я установила камеры в квартире мамы, когда исчезли 2400 евро после посещения Татьяны. Мама не умеет пользоваться смартфоном и приложением: перевести средства она не смогла бы», — рассказала Мария.