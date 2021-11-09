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В Москве пропал сын топ-менеджера «Макдональдс»

Алиса Селезнёва
1 час назад

С заявлением о пропаже 39-летнего Тимура, сына топ-менеджера McDonald’s Хамзата Хасбулатова, обратилась в полицию его мать. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В Москве пропал сын топ-менеджера «Макдональдс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, ее сын ушел из дома еще в конце сентября, поссорившись с женой. При этом до сих пор родные ничего не знают о его местонахождении.

Полиция проводит проверку по факту пропажи сына Хамзата Хасбулатова, который известен тем, что открыл первый McDonald’s в России, отмечает канал.

Ранее стало известно о пропаже в Москве 81-летней актрисы Светланы Светличной. При этом незадолго до своего исчезновения артистка заявила об издевательствах и попросила поддержки у Гильдии актеров. Позднее появилась информация о том, что Светлану Светличную нашли сотрудники московского уголовного розыска, она здорова и принимала участие в съемках телешоу.

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