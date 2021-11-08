Драка мигрантов произошла в столичном метро

В московском метро произошла очередная драка. Видеозапись потасовки публикует телеканал РЕН ТВ.

Конфликт случился в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. На записи видно, что в драке принимали участие два молодых человека. По данным телеграм-канала 112, один из них – уроженец кавказской республики, другой – приезжий из ближнего зарубежья. Они сцепились друг с другом на полу вагона, разнимать их пришлось сотрудникам полиции.

Участников потасовки доставили в отделение и составили на них протоколы о мелком хулиганстве.

Как отмечает РЕН ТВ, никто из участников драки не смог объяснить, почему она произошла.

В начале октября в московском метро произошел инцидент, получивший широкий общественный резонанс. Трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами носа и костей лица.