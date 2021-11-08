Директору столичного фитнес-клуба предъявили обвинение после гибели дочери Конкина

Следственный комитет России завершил расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина в московском фитнес-клубе, сообщает ТАСС.
Учредителю и управляющей фитнес-клуба Анне Андриановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ).
Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, суд арестовал имущество обвиняемой на сумму 11 млн рублей.
Следствие считает, что София Конкина умерла из-за отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.
Напомним, о смерти 32-летней дочери Владимира Конкина стало известно 24 сентября 2020 года. Сообщалось, что София Конкина была найдена в бассейне фитнес-клуба, куда пришла поздно вечером. Медики смогли ее реанимировать и доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.