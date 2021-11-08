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Российские подростки толпой избили сверстника

Lenta.ru
2 часа назад

В Южно-Сахалинске пятеро подростков толпой напали на сверстника, по данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области.

Российские подростки толпой избили сверстника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Детский омбудсмен региона Любовь Устиновская пояснила, что подросток после случившегося оказался в больнице. «Состояние стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь», — заверила омбудсмен, ее цитирует «Интерфакс».

По факту избиения в школе организована проверка, отметила она. Устиновская настаивает, что пятерых подростков необходимо наказать в полном соответствии с законом.

Местные СМИ пишут, что мальчика жестоко избили за дружбу со сверстником, у которого с группой пятерых подростков был конфликт из-за того, что «тот живет не по понятиям». Кроме того, школьники угрожали семье подростка, если тот решит заявить в полицию.

Ранее в Хабаровском крае российские школьники жестоко избили подростка — они издевались над ним и били его ногами по голове. Инцидент произошел в городе Советская Гавань. По данным издания, один из школьников учится в школе самбо, и ему многое прощается из-за того, что он побеждает на соревнованиях.

Происшествия,Интерфакс,
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