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Завершено расследование дела о гибели дочери Конкина

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Расследование дела против учредителя фитнес-клуба, где скончалась дочь актера Владимира Конкина София, завершено, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Завершено расследование дела о гибели дочери Конкина
Фото: konkinasofia/Facebook.comkonkinasofia/Facebook.com

«В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной – дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина», – заявила Петренко ТАСС.

Она пояснила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

В сентябре Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на запрет определенных действий Анне Андриановой, которая владеет фитнес-клубом, где погибла София Конкина.

32-летнюю дочь актера Софию Конкину 22 сентября 2020 года нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владелице фитнес-клуба были предъявлены обвинения. Басманный суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Происшествия,Владимир Конкин,Светлана Петренко,СКР,РИА Новости,
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