Завершено расследование дела о гибели дочери Конкина

Расследование дела против учредителя фитнес-клуба, где скончалась дочь актера Владимира Конкина София, завершено, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Фото: konkinasofia/Facebook.com konkinasofia/Facebook.com

«В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной – дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина», – заявила Петренко ТАСС.

Она пояснила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

В сентябре Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на запрет определенных действий Анне Андриановой, которая владеет фитнес-клубом, где погибла София Конкина.

32-летнюю дочь актера Софию Конкину 22 сентября 2020 года нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.