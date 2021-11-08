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Еще один член съемочной группы фильма с Болдуином попал в больницу

Елена Прошина
40 минут назад

Еще один член съемочной группы фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином попал в больницу. Как сообщает Sky News, осветителя и монтажника Джейсона Миллера укусил ядовитый паук-отшельник, когда тот разбирал съемочную площадку в Нью-Мексико.

Первые симптомы у Миллера появились спустя несколько дней — из-за яда у мужчины развился некроз руки и сепсис. В результате врачи провели несколько операций. Сейчас медики пытаются остановить инфекцию и не допустить ампутации конечности.

Болдуин дал первое интервью после убийства оператора на съемках

Ранее на съемках картины актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. 22 октября во время работы над одной из сцен вестерна Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита якобы холостым патроном. Однако, по неизвестным причинам, в нем оказались боевые снаряды. В результате оператор погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение в ключицу — позднее его выписали из больницы.

Позднее Болдуин заявил, что не собирается завершать съемки фильма.

Происшествия,Видео,Джейсон Миллер,Алек Болдуин,
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