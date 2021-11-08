Еще один член съемочной группы фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином попал в больницу. Как сообщает Sky News, осветителя и монтажника Джейсона Миллера укусил ядовитый паук-отшельник, когда тот разбирал съемочную площадку в Нью-Мексико.

Первые симптомы у Миллера появились спустя несколько дней — из-за яда у мужчины развился некроз руки и сепсис. В результате врачи провели несколько операций. Сейчас медики пытаются остановить инфекцию и не допустить ампутации конечности.

Ранее на съемках картины актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. 22 октября во время работы над одной из сцен вестерна Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита якобы холостым патроном. Однако, по неизвестным причинам, в нем оказались боевые снаряды. В результате оператор погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение в ключицу — позднее его выписали из больницы.