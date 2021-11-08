Умер последний министр путей сообщения РФ Морозов

Последний в истории России министр путей сообщения РФ, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов умер 7 ноября умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.
«Он умер. Человек был выдающийся», — заявил собеседник агентства.
Другой источник издания заявил, что смерть Морозова связана с последствиями от перенесенного коронавируса.
Морозов с октября 2003 по февраль 2004 занимал должность министра путей сообщения РФ. В марте 2004 года ведомство, существовавшее с 1992 года, было упразднено указом президента Владимира Путина.
В 2005-2015 годах Морозов занимал должность первого вице-президента РЖД и отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. Кроме того, в 2018-2019 годах Морозов был научным руководителем Российского университета транспорта, а в 2016-2018 годах занимал пост президента высшего учебного заведения.
Напомним, что 7 ноября скончался экс-глава Минэнерго России, учредитель ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко. Причиной его смерти стал коронавирус — бывший министр попал в отделение 52-й больницы около недели назад.