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Умер последний министр путей сообщения РФ Морозов

Елена Прошина
1 час назад

Последний в истории России министр путей сообщения РФ, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов умер 7 ноября умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

Умер последний министр путей сообщения РФ Морозов
Фото: ОАО "РЖДОАО "РЖД

«Он умер. Человек был выдающийся», — заявил собеседник агентства.

Другой источник издания заявил, что смерть Морозова связана с последствиями от перенесенного коронавируса.

Морозов с октября 2003 по февраль 2004 занимал должность министра путей сообщения РФ. В марте 2004 года ведомство, существовавшее с 1992 года, было упразднено указом президента Владимира Путина.

В 2005-2015 годах Морозов занимал должность первого вице-президента РЖД и отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. Кроме того, в 2018-2019 годах Морозов был научным руководителем Российского университета транспорта, а в 2016-2018 годах занимал пост президента высшего учебного заведения.

Напомним, что 7 ноября скончался экс-глава Минэнерго России, учредитель ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко. Причиной его смерти стал коронавирус — бывший министр попал в отделение 52-й больницы около недели назад.

Происшествия,Сергей Шматко,Вадим Морозов,Владимир Путин,РЖД,Минэнерго,
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