Экс-министр энергетики Шматко умер от COVID

Экс-глава Минэнерго России, учредитель ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко скончался 7 ноября. Как сообщили РБК в «Артпол холдинг», причиной его смерти стал коронавирус.
55-летний Шматко скончался в отделении 52-й больницы. По данным Telegram-канала Baza, он попал туда неделю назад.
Шматко занимал пост министра энергетики РФ с 2008-го по 2012 год. Затем он занял должность спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
В разные годы Шматко руководил аналитическим центром экономической стратегии «Росэнергоатома», был членом совета директоров «Газпрома» и ПАО «Российские сети».
В октябре в 52-й больнице от коронавируса скончался бывший министр экономики Андрей Шаповальянц. Ему было 69 лет. Позже стало известно, что на 68-м году жизни от COVID-19 умер последний в истории РФ министр путей сообщения Вадим Морозов.