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Все избившие мужчину с ребенком в Новой Москве арестованы

Майк Габриелян
59 минут назад

Щербинский районный суд Москвы отправил в СИЗО четырех фигурантов резонансного дела о нападении на отца с ребёнком. Братья Фарамаз, Эльджан и Эльхан Гасановы, а также их друг Араз Мусаев будут содержаться в изоляторе до 5 января 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все избившие мужчину с ребенком в Новой Москве арестованы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все четверо признали вину в хулиганстве, но отрицают вину в покушении на убийство. Они утверждают, что не трогали ребёнка.

Защита обвиняемых утверждает, что они были вынуждены защищаться: потерпевший первым бросил в них бутылку. Кроме того, адвокат настаивает, что в руке у его подзащитного был не нож, а кистевой эспандер. О примирении сторон речи не идет: на очной ставке, прошедшей накануне у следователя, противники вновь едва не подрались.

Ранее СМИ узнали подробности биографии братьев Гасановых, обвиняемых в покушении на убийство в Новой Москве. Им может грозить еще одно уголовное дело.

Происшествия,Эльхан Гасанов,ФСИН,
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