СМИ: участникам драки в Новой Москве грозит новое обвинение

СМИ узнали подробности биографии братьев Гасановых, обвиняемых в покушении на убийство отца с ребенком в Новой Москве.

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Выяснилось, что братья Фармаз, Эльджан и Эльхан Гасановы были зарегистрированы в полуразрушенном доме в Оренбургской области, но никогда там не жили, пишет «МК».

Отец братьев Мехман Гасанов приехал в Сорочинский район Оренбуржья из Азербайджана много лет назад. В селе Слободка он торговал фруктами и познакомился с местной жительницей Мариной. Они расписались, Мехман получил российское гражданство. Затем у него на родине заболела мать и пара уехала. В 2002 году супруги вернулись уже с двумя детьми. Через 10 лет они купили ветхий заброшенный дом в соседнем селе и зарегистрировали там своих сыновей.

В воскресенье прибывшие в Оренбургскую область столичные полицейские сфотографировали непригодный для жизни дом. Предстоит проверка по факту фиктивной постановки на регистрационный учет. Не исключается возбуждение уголовного дела по статье 322.2 УК

Соседи рассказали полиции, что Мехман и Марина уехали в Азербайджан, а братья жили на съемной квартире в Сорочинске. Эльджан был призван в ряды вооруженных сил и служил в Москве, его брата не взяли служить по состоянию здоровья. Недавно они втроем поехали в Москву на заработки.

Хозяин «однушки», которую 4 месяца назад сняли трое приезжих, рассказал, что все вопросы с ним решал старший брат Эльджан. Он исправно платил 20 тысяч за квартиру ежемесячно.

В разговоре с собственником Эльджан рассказал, что недавно приехал в Москву с братьями, жил неподалеку у дяди и они все вместе работали в автосервисе. Это было правдой, поскольку у Эльджана и его братьев были черные от мазута и масла пальцы.

Молодой человек также рассказал, что они приняли решение строить свой бизнес и съехали от родственника в отдельную квартиру.