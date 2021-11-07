Жильцы подмосковного дома расстреляли рабочих из-за шума

В подмосковной Балашихе жильцы дома подрались с рабочими из-за шумного ремонта, а затем расстреляли их. Подробности и ролик с места события опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчины устроили потасовку в подъезде. Затем один из них достал пистолет и начал целиться в рабочего, нанося ему удары. Источник сообщил, что драка произошла в доме на Чистопольской улице.

Причиной недовольства собственников квартир на нижних этажах стали работы по ремонту лифта, в том числе в ночное время. Уточняется, что у бригады было разрешение на проведение ремонта в неурочные часы. Перед нападением жильцы уже вызывали полицию из-за грохота.

Telegram-канал «Москва 24», что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства.