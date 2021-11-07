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Жильцы подмосковного дома расстреляли рабочих из-за шума

Мослента
41 минуту назад

В подмосковной Балашихе жильцы дома подрались с рабочими из-за шумного ремонта, а затем расстреляли их. Подробности и ролик с места события опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчины устроили потасовку в подъезде. Затем один из них достал пистолет и начал целиться в рабочего, нанося ему удары. Источник сообщил, что драка произошла в доме на Чистопольской улице.

Причиной недовольства собственников квартир на нижних этажах стали работы по ремонту лифта, в том числе в ночное время. Уточняется, что у бригады было разрешение на проведение ремонта в неурочные часы. Перед нападением жильцы уже вызывали полицию из-за грохота.

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Telegram-канал «Москва 24», что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства.

Ранее в Балашихе неизвестный расстрелял идущего по улице курьера, а затем избил его. Пострадавшего доставили в медучреждение с огнестрельными ранениями.

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