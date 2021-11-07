Россиянин обезглавил соседку по даче

Житель Санкт-Петербурга обезглавил 56-летнюю женщину, которая была его соседкой по даче на территории садового некоммерческого товарищества в Приозерском районе. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Фото: ТАСС ТАСС

6 ноября в полицию обратилась знакомая потерпевшей, которая работает уборщицей. Когда оперативники прибыли на место, они обнаружили обезглавленное тело женщины на кровати.

В тот же день удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Санкт-Петербурга. «По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений», — говорится в сообщении.

На месте преступления оперативники нашли следы пальцев рук, биоматериалы, два ножа, топор и пилу.

Заведено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»).