Севший на кукурузном поле самолет оказался никому не нужным

Самолет «Уральских авиалиний», который в 2019 году аварийно сел на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, до сих пор не удалось утилизировать. Об этом РБК рассказал основной совладелец и генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов.

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По его словам, лайнер оказался никому не нужен.

«Его необходимо утилизировать (...), когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии], и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — пояснил топ-менеджер.

Скуратов пояснил, что в настоящее время воздушное судно находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский. При этом Межгосударственный авиационный комитет уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и обсуждает его с Росавиацией.

«Нашли значительное количество птичек, это все сфотографировано», — добавил он.

Собеседник агентства сообщил, что месяц назад вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым встречался со всем экипажем того рейса — по его словам, все сотрудники авиакомпании продолжают работать, «все в боевом строю, никто никуда и не думает уходить».

15 октября сообщалось, что российский режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм об экипаже самолета A321, который сумел совершить аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье после столкновения воздушного судна со стаей птиц.