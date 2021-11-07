В МВД назвали профессию участников драки в Новой Москве

Они были официально трудоустроены разнорабочими.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Весенин рассказал, что трое из них получили российское гражданство больше девяти лет назад.

«Это граждане, которые работают на территории России, у них у всех есть работа. Трое из них были официально трудоустроены»,— уточнил он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Инцидент произошёл 4 ноября. В Новых Ватутинках группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребёнок. Позже пострадавший рассказал, что сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

После случившегося были задержаны четверо подозреваемых — молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».