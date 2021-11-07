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В МВД назвали профессии задержанных за нападение на отца с ребёнком в Новой Москве

Говорит Москва
21 минуту назад

Они были официально трудоустроены разнорабочими.

В МВД назвали профессию участников драки в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Весенин рассказал, что трое из них получили российское гражданство больше девяти лет назад.

«Это граждане, которые работают на территории России, у них у всех есть работа. Трое из них были официально трудоустроены»,— уточнил он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Инцидент произошёл 4 ноября. В Новых Ватутинках группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребёнок. Позже пострадавший рассказал, что сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

Участники драки в Новой Москве рассказали о произошедшем: видео

После случившегося были задержаны четверо подозреваемых — молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать их. Председатель ведомства Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать первоначальную статью на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить молодых людей на причастность к подобным преступлениям в прошлом.

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
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