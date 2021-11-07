Мощный выброс метана произошел в Казахстане

В городе Абай Карагандинской области Казахстана произошел мощный выброс метана. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Фото: Danish Khan / Shutterstock Danish Khan / Shutterstock

Инцидент был зафиксирован в забое вентиляционного штрека К10 шахты Абайская в воскресенье, 7 ноября, около 09:30 по местному времени (06:30 мск).

Согласно предварительным данным, в результате случившегося погибли шестеро горняков, двое получили травмы — их состояние уточняется. В ведомстве рассказали, что всего в шахте находились 64 работника — 56 из них сразу самоэвакуировались.

В настоящее время производится подъем тел на поверхность. Обстоятельства и причины выясняются, производственный процесс приостановлен. На место выехала комиссия под руководством главы МЧС Казахстана Юрия Ильина.