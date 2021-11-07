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Мощный выброс метана произошел в Казахстане

Lenta.ruиещё 7
48 минут назад

В городе Абай Карагандинской области Казахстана произошел мощный выброс метана. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Мощный выброс метана произошел в Казахстане
Фото: Danish Khan / ShutterstockDanish Khan / Shutterstock

Инцидент был зафиксирован в забое вентиляционного штрека К10 шахты Абайская в воскресенье, 7 ноября, около 09:30 по местному времени (06:30 мск).

Согласно предварительным данным, в результате случившегося погибли шестеро горняков, двое получили травмы — их состояние уточняется. В ведомстве рассказали, что всего в шахте находились 64 работника — 56 из них сразу самоэвакуировались.

В настоящее время производится подъем тел на поверхность. Обстоятельства и причины выясняются, производственный процесс приостановлен. На место выехала комиссия под руководством главы МЧС Казахстана Юрия Ильина.

5 ноября сообщалось, что обрушение породы произошло на руднике в Якутии. Инцидент случился на руднике «Интернациональный» города Мирный во время горнопроходческих работ. Пострадавшему придавило ноги, его подняли на поверхность и передали медикам.

Происшествия,Юрий Ильин,МЧС,
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