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Раскрыты данные о напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

Ювелина Бернст
1 час назад

В МВД сообщили данные о личностях подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом со ссылкой на московскую полицию пишет РИА «Новости».

Раскрыты имена напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
Фото: СкриншотСкриншот

«Все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство», — рассказали в полиции.

В свою очередь, журналист и военкор «Комосольской правды»Александр Коц назвал имена подозреваемых. Это Фарамаз Гасанов, Эльджан Гасанов, Эльхан Гасанов и Араз Мусаев, написал журналист в своем Telegram-канале. По его данным, трое из вышеназванных лиц имеют российское гражданство, один - нет.

4 ноября в Новых Ватутинках в Новой Москве толпа лиц напала на мужчину с четырехлетним сыном. Они избили отца на глазах у его ребенка. Один из нападавших ударил мальчика по щеке. При себе у них был предмет, похожий на нож. По словам потерпевшего, драка началась после того, как компания сказала что-то неприятное его другу, который шел рядом, и тот ответил.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которое позже глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать на статью «Покушение на убийство». Полицейские провели массовые задержания подозрительных лиц в микрорайоне. Четверо нападавших так же задержаны. При этом они утверждают, что они защищались, а не нападали.

Происшествия,Эльхан Гасанов,Александр Коц,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,РИА Новости,
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