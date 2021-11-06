Раскрыты имена напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

В МВД сообщили данные о личностях подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом со ссылкой на московскую полицию пишет РИА «Новости».

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«Все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство», — рассказали в полиции.

В свою очередь, журналист и военкор «Комосольской правды»Александр Коц назвал имена подозреваемых. Это Фарамаз Гасанов, Эльджан Гасанов, Эльхан Гасанов и Араз Мусаев, написал журналист в своем Telegram-канале. По его данным, трое из вышеназванных лиц имеют российское гражданство, один - нет.

4 ноября в Новых Ватутинках в Новой Москве толпа лиц напала на мужчину с четырехлетним сыном. Они избили отца на глазах у его ребенка. Один из нападавших ударил мальчика по щеке. При себе у них был предмет, похожий на нож. По словам потерпевшего, драка началась после того, как компания сказала что-то неприятное его другу, который шел рядом, и тот ответил.