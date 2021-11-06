В Москве опечатали два магазина «Магнит»

На севере Москвы опечатали магазины «Магнит» за несоблюдение антиковидных требований. Об этом сообщил столичный Оперштаб в своем Telegram-канале.

Фото: Мослента Мослента

В торговых точках по двум адресам — улица Зеленоградская, 18А, строение 3, и улица Петрозаводская, 12, корпус 1 — обнаружили многочисленные нарушения мер безопасности. В помещениях не было масок, воздух не обеззараживался, посетители не носили средства защиты.

Магазинам пригрозили временным приостановлением работы на срок до 90 суток.