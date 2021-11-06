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В Москве опечатали магазины «Магнит» за несоблюдение антиковидных требований

Мослента
15 минут назад

На севере Москвы опечатали магазины «Магнит» за несоблюдение антиковидных требований. Об этом сообщил столичный Оперштаб в своем Telegram-канале.

В Москве опечатали два магазина «Магнит»
Фото: МослентаМослента

В торговых точках по двум адресам — улица Зеленоградская, 18А, строение 3, и улица Петрозаводская, 12, корпус 1 — обнаружили многочисленные нарушения мер безопасности. В помещениях не было масок, воздух не обеззараживался, посетители не носили средства защиты.

Магазинам пригрозили временным приостановлением работы на срок до 90 суток.

В России установлен антирекорд по новым случаям коронавируса

Ранее сеть продуктовых магазинов «Дикси» стала самым часто нарушающим антиковидные меры супермаркетом в столице. Около 40 процентов торговых точек сети, по данным Оперштаба, не соблюдали антиковидные требования.

Происшествия,Дикси,"Магнит",
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