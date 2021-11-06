В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Число получивших ранение в поезде Москва - Адлер выросло до двух

ТАССиещё 20
23 минуты назад

Мужчина ранил из травматического пистолета в поезде Москва - Адлер не только полицейского, но и росгвардейца, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Раскрыты подробности инцидента в поезде Москва-Адлер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сначала был ранен полицейский, а росгвардеец обратился к врачу попозже. Всего ранено два человека", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе управления Росгвардии по Тульской области сообщили ТАСС, что сотрудник СОБР получил ранение в руку. Ему оказали медицинскую помощь, его здоровью ничто не угрожает.

Управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Ранее сообщалось, что ночью 6 ноября пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, ранил из оружия полицейского, который пытался уговорить мужчину открыть купе, где тот закрылся.

Происшествия,Росгвардия,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители