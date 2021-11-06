Раскрыты подробности инцидента в поезде Москва-Адлер

Мужчина ранил из травматического пистолета в поезде Москва - Адлер не только полицейского, но и росгвардейца, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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"Сначала был ранен полицейский, а росгвардеец обратился к врачу попозже. Всего ранено два человека", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе управления Росгвардии по Тульской области сообщили ТАСС, что сотрудник СОБР получил ранение в руку. Ему оказали медицинскую помощь, его здоровью ничто не угрожает.

Управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").