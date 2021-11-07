Карымский вулкан на Камчатке вызвал пеплопад

«Днем 7 ноября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина 1469 метров. Второй выброс произошел через час после первого с высотой столба до 4800 метров. Возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района», — указано в сообщении экстренной службы.