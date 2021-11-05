Раскрыто гражданство задержанных за избиение отца с ребенком в Новой Москве

В полиции рассказали, что трое мужчин, которых задержали по подозрению в нападении на Александра Жиловникова с сыном в Новой Москве, - граждане России.
Об этом сообщает РИА "Новости". Кроме того, в МВД указали года рождения задержанных - 2000-й, 2002-й и 2003-й.
Местонахождение четвертого подозреваемого в настоящее время устанавливается.
Ранее один из нападавших назвал причину конфликта. Своей версией произошедшего поделился и Жиловников.
До этого российский боец ММА Вячеслав Василевский назвал злоумышленников отморозками. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ЧП.