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Задержанные за избиение отца с ребенком в Новых Ватутинках оказались россиянами

Газета.Ru
1 час назад

В полиции рассказали, что трое мужчин, которых задержали по подозрению в нападении на Александра Жиловникова с сыном в Новой Москве, - граждане России.

Раскрыто гражданство задержанных за избиение отца с ребенком в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА "Новости". Кроме того, в МВД указали года рождения задержанных - 2000-й, 2002-й и 2003-й.

Местонахождение четвертого подозреваемого в настоящее время устанавливается.

Ранее один из нападавших назвал причину конфликта. Своей версией произошедшего поделился и Жиловников.

«Были с ножами»: подробности нападения мигрантов на отца с ребенком

До этого российский боец ММА Вячеслав Василевский назвал злоумышленников отморозками. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ЧП.

Происшествия,Вячеслав Василевский,МВД,
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