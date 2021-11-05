Хоккеисты на Кубани устроили драку перед матчем. Видео

В Краснодарском крае игроки ХК «Сочи» напали на «Полярных волков 2013» на разминке, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Причиной стало нарушение «кодекса пацана», сказал глава оргкомитета Кубка Содружества Константин Большаков.
Он объяснил, что во время раскатки команды разминаются каждая на своей половине. И есть негласное правило: «если выкатываешься на территорию соперника, ты уже как бы посягаешь на него». Кто-то из якутских игроков заехал на половину сочинской команды.
По словам Большакова, тренеры команд пожали друг другу руки, однако извинений не последовало. Он уточнил, что у детей нет ни переломов, ни трещин.