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Politico: Россиянин Данченко освобожден в США под залог

Национальная Служба Новостейиещё 2
38 минут назад

Россиянин Игорь Данченко освобожден под залог в $100 тысяч долларов по решению суда Александрии (штат Вирджиния). Об этом сообщает ТАСС.

Россиянина Данченко освободили под залог в США
Фото: Игорь Данченко/FacebookИгорь Данченко/Facebook

Российского аналитика Данченко арестовали в США в связи с подозрениями в сборе данных по делу в отношении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подозреваемого в связи с Москвой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Более года назад, в марте 2019 года, был обнародован доклад спецпрокурор Роберта Мюллера, в котором зафиксировано отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

«Расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству», - сообщало американское Министерство юстиции.

Происшествия,Роберт Мюллер,Дональд Трамп,
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